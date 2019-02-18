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Ankara'da hareketlilik! Pompalı tüfekle havaya ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 18:31 | Son Güncelleme

Ankara'da, Türkiye Noterler Birliği binası önüne gelen Şahin C. (38), pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da hareketlilik! Pompalı tüfekle havaya ateş açtı

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi'nde bulunan Türkiye Noterler Birliği binası önüne gelen Şahin C. (38), elindeki kutudan çıkardığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Çevrede büyük panik yaşandı.

POLİSLER ŞAHİN C.'Yİ GÖZALTINA ALDI

Noterler Birliği binasının karşısındaki AK Parti Genel Merkezi'nde görevli polisler, müdahale ederek Şahin C.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, daha sonra gelen Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin, polise verdiği ilk ifadede, işsiz olduğunu ve dikkat çekmek istediğini söylediği öğrenildi. Polis, çevrede önlem alarak inceleme başlattı. (DHA)

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Ankara pompalı tüfek Türkiye Noterler Birliği

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