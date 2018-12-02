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Ankara'da hareketlilik! Yıldırım ve Kılıçdaroğlu arasında saat 14:00'te sürpriz görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2018 12:11 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Saat 14:00'te Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Ankara'da hareketlilik! Yıldırım ve Kılıçdaroğlu arasında saat 14:00'te sürpriz görüşme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Alınan bilgiye göre Yıldırım, saat 14.00'te TBMM'de Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu TBMM

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gizli ortakların aleni görüşmesi
Chp'den İstanbul adayı olsun...:)
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