Ankara'da hareketlilik! Yıldırım ve Kılıçdaroğlu arasında saat 14:00'te sürpriz görüşme

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, bug\u00fcn CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile g\u00f6r\u00fc\u015fecek.\nAl\u0131nan bilgiye g\u00f6re Y\u0131ld\u0131r\u0131m, saat 14.00'te TBMM'de K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile bir araya gelecek.\nNe kadar dikkatlisiniz? Resimdeki hayat\u0131 fark edebildiniz mi?\u0130ttifakta 'WhatsApp' \u00e7atla\u011f\u0131! MHP'li ba\u015fkan gruba eklenince ortaya \u00e7\u0131kt\u0131MHP \u0130l Ba\u015fkan\u0131'n\u0131 gruba ekleyince 'milletvekiline olumsuz yorum' istemi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
Okuyucu Yorumları 2 yorum