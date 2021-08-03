Ankara’da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentte olası yangınların önüne geçmek için alınan yeni önlemi açıkladı.

"ARA VERİYORUZ"

Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız."

Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız.



Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz.



Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 3, 2021



