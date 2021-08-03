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  4. Ankara’da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi

Ankara’da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi

03.08.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangınların önüne geçmek için Ankara'da havai fişek kullanımı ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara verildiğini açıkladı.

Ankara’da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentte olası yangınların önüne geçmek için alınan yeni önlemi açıkladı.

"ARA VERİYORUZ"

Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız."


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Mansur Yavaş yangın Ankara
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