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Ankara'da hırsızlık çetesine 'Keklik' operasyonu! Önce dürbünle izlemişler, sonra soymuşlar

17.11.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık yapan çeteye yönelik 'Keklik' operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 11 kişi gözaltına alınırken şebekenin yöntemi de ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre hırsızların, soyacakları yerleri öncesinde dürbünle izledikleri ortaya çıktı.

Ankara'da hırsızlık çetesine 'Keklik' operasyonu! Önce dürbünle izlemişler, sonra soymuşlar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik teknik takipli projeli dosya kapsamında, 27 ayrı hırsızlık olayını Ç.Ş., İ.Ö., T.U. K.Ç. M.E.’nin gerçekleştirdiği, çaldıkları malzemeleri S.A., F.S., M.E., D.P., M.G., Ü.Ç. ve İ.Ö. aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit etti.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis, önceki gün şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. ‘Keklik’ adı verilen operasyonda 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 22 televizyon, 5 silah, bu silahlara ait 4 şarjör, 129 mermi, 3 pompalı tüfek ile 21 av fişeği, 4 cep telefonu, 14 saat, 2 bin 923 paket sigara, çok sayıda el aleti, 3 el feneri, 2 dürbün ve olaylarda kullanılmak üzere 4 çift eldiven ele geçirdi.

AA-20221117-29459340-29459337-BASKENTTE_HIRSIZLIK_CETESINE_KEKLIK_OPERASYONU_YAPILDI

18 EV, 9 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK

Şüphelilerin 18’i evden, 9’u iş yerinden hırsızlık yaptıkları, yakalanmamak için olaylarda kullandıkları araçları uzak mesafede bırakıp kilometrelerce yürüyerek adreslere gittikleri saptandı. Hırsızlık yapacakları adresi önceden belirleyip, dürbünle izleyen şüphelilerin, özellikle bağ evlerinden para, elektronik eşya, tüfek, el aletleri ile para edecek eşya, iş yerlerinden de para ve sigara çaldıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin hırsızlık sırasında eldiven ile kar maskesi kullandıkları tespit edildi.

Hırsızlık şüphelilerinin, çaldıkları malzemeleri geçici olarak D.P., K.Ç. ve İ.Ö.'nün ikametinde sakladıkları ve peyderpey S.A., M.G. ve İ.Ö.'ye sattıkları, bu kişilerin de malzemeleri değerinin altında piyasaya sürdükleri bildirildi. Şüphelilerin, 27 hırsızlık olayında mağdurları yaklaşık bir milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

HEPSİ SABIKALI

Şüphelilerin, tamamına yakını hırsızlık olmak üzere S.A.'nın 29, Ç.Ş.'nin 20, İ.Ö.'nün 18, K.Ç.'nin 11, T.U.'nun 8, M.E.'nin 6, Ü.Ç.'nin 5, İ.Ö.'nün 4, F.S.'nin 1, M.G.'nin 1, M.E.'nin 1 olmak üzere toplam 104 suç kayıtlarının olduğu belirlendi. (DHA)

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Ankara hırsızlık

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