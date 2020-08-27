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Ankara'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 07:22 | Son Güncelleme

Ankara’nın Altındağ İlçesinde aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Olay gece saat 04.00 sularında Ankara’nın Altındağ İlçesi Çağdaş sokakta meydana geldi. Aralarında önceden husumet olan İ.K., T.B., Berk.Y. ile Cesur Cem. Y. Çağdaş sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu, İ.K., T.B. ve Berk.Y yanlarında getirdikleri tabanca ile Cesur Cem. Y.’nin topuğuna 4 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki Polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler şüpheli şahıslardan İ.K., T.B.,’nin ticari taksiyle kaçtığını ve Berk Y.’nin ise yaya bir şekilde kaçtığını gördü. Uzun süre kovalamaca sonucunda ekipler şüpheli Berk. Y’yi Şehit Cemalettin Caddesi’nde kıskıvrak yakaladı. Olay yerine sevk edilen Sağlık Ekipleri ise Cesur Cem Y.’yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan İ.K ve T.B’yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)

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