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Her satırı iğrenç! 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup müstehcen görüntülerini yayınladı, üzerine bir de...

08.08.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da mide bulandıran bir cinsel istismar olayı yaşandı. Emre Kara (19), S.K.'ye (15) birçok kez cinsel istismarda bulunup çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. 111,5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Kara, mağdurun avukatı İrem Esra Kömürcü Altun'u da cinsel şiddetle tehdit etti. Avukat Altun'un şikayetiyle hazırlanan iddianamede, Kara hakkında, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İşte iğrenç olayın detayları...

Her satırı iğrenç! 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup müstehcen görüntülerini yayınladı, üzerine bir de...

Ankara'da avukat İrem Esra Kömürcü Altun, Haymana ilçesinde müvekkili S.K.'ye birçok kez cinsel istismarda bulunup, çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Emre Kara hakkında her suç için ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Ardından Emre Kara, şikayetleri geri alması için S.K. ve ailesini tehdit etti. Tehditler üzerine avukat Altun, Kara hakkında tekrardan 10'a yakın suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerini gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kara, bu sefer avukat Altun'u arayarak ve mesajlar atarak, şikayetleri geri çekmesi ve dosyadan ayrılması için cinsel şiddetle tehdit etti. Kara, iddianame hazırlanana kadar süren 1 yıllık süreçte de tehditlerine devam etti.

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Tehditler üzerine tekrardan suç duyurusunda bulunan Altun, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Tutuklanma talebi reddedilen Altun, 9 Mayıs'ta Kara hakkında uzaklaştırma ve adres gizliliği kararı aldırdı. Emre Kara daha sonra, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapis cezası istemiyle hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmasının ardından 6 Temmuz'da tutuklandı.

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Avukat Altun'un şikayetleriyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Kara hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan da 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, S.K.'ye cinsel istismar suçundan yargılaması devam eden Emre Kara'nın mağdur vekili olan Altun'u arayıp hakaret ettiği, daha sonra ise hakaret ve tehdit içeren mesajları gönderdiği belirtildi. Kara'nın çok sayıda tehdit ve hakaretinin tespit edildiği ve bu nedenle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması talep edildi. Kara, Ankara 53'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ankara
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