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Ankara'da iğrenç olay! Caddede kadınları taciz etti, tepki gösteren kadını otomobilin önüne attı

15.08.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide bulandıran olay Ankara'da meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki M.T.A., cadde ortasında kadınları taciz ederken güvenlik kamerasına yakalandı. M.T.A, taciz ettiği ve kendisine tepki gösteren bir kadını da hareket halindeki otomobilin önüne attı.

Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi üzerinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen M.T.A. (28), yoldan geçen kadınlara tacizde bulundu. M.T.A, taciz ettiği bir başka kadının kendisine tepki göstermesi üzerine kadını otomobillerin önüne attı. Polis ekipleri M.T.A.'yı evinin önünde yakaladı. Şahsın kadınları taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

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'TEDAVİSİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ'

Mağdur kadının avukatı Esin Saldır, tacizci M.T.A.'nın çocukluğundan beri psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve bipolar tanısı konulduğunu belirtti. Avukat Saldır, "M.T.A. hakkında önce bir başka kıza yanaktan makas almak suretiyle başlattığı cinsel saldırı daha sonra müvekkilime yönelik hem cinsel saldırı hem de kasten yaralama suçu işlemek silsilesiyle devam etmiştir. Psikolojik rahatsızlığı olduğu söylenen şahsın adli kontrol tedbirleri altında tutulup, tedavisinin yapılmasını bekliyoruz" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara taciz
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