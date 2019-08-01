HABER

Ankara'da iğrenç olay! Engelli kızın ailesi eve gelince fark etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

Ankara'da, zihinsel ve bedensel engelli B.B. (25) adlı kadına tecavüz ettiği öne sürülen servis şoförü Hasan B. (54), mahkemece tutuklandı.

Ankara'da iğrenç olay! Engelli kızın ailesi eve gelince fark etti

Olay, 28 Haziran Pazar günü meydana geldi. Çankaya ilçesindeki özel eğitim kurumunda eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli B.B., akşam saatlerinde eve gitmek üzere servise bindi.

PEŞİNDEN EVE GİRİP TECAVÜZE ETTİ

B.B.'nin ailesinin Çorum'da cenazede olduğunu öğrenen servis şoförü Hasan B., iddiaya göre, kadını eve bıraktıktan sonra peşinden içeri girdi. Bir süre evde kalan Hasan B., engelli kadına tecavüz etti.

Hasan B., daha sonra servis aracıyla olay yerinden ayrıldı. Çorum'dan geldikten sonra kızlarının tecavüze uğradığını fark eden aile, polise şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Hasan B.'nin gidebileceği adresler takibe alındı.

EĞELENCE MEKANINDA GÖZALTINA ALINDI

Hasan B.'nin eğlence merkezinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, mekana baskın yaparak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sincan L Tipi Cezaevi'ne konuldu.

(DHA)


PARTNERŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktıŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktı
Sedat Peker hakkında karar verildiSedat Peker hakkında karar verildi
Balıkları tek tek elleriyle topladılarBalıkları tek tek elleriyle topladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Servis şoförü engelli kız Ankara

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Gören dondu kaldı! Ölü ve yaralılar var

Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı

Sedat Peker hakkında karar verildi

Zonguldak'da oyun masasında başlayan kavgada birbirlerini vurdular

Polis her yerde onları arıyor!

Nusaybin'de HDP ve DBP binalarında kaçak elektrik tespit edildi

Parti binalarında kaçak elektrik tespit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı!

Son dakika: İstanbul Valiliği 12 bin 474 kaçak göçmenin geri gönderildiğini açıkladı

İstanbul Valiliği açıkladı! 12 bini geri gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.