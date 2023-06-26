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Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı: 'Çıplak videolarını çekmiş'

26.06.2023 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da iğrenç bir olay yaşandı. İddiaya göre 57 yaşındaki taekwondo hocası F.M.D., 14 yaşındaki kız öğrencisini taciz etti. Küçük çocuğun durumu anlatması üzerine çocuğun ailesi ve mahalleli spor salonunu bastı. Spor salonunun camları kırılırken öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan F.M.D. karakola götürüldü. F.M.D.'nin içlerinde cinsel taciz de bulunan 12 farklı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı: 'Çıplak videolarını çekmiş'

Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir spor salonunda taekwondo hocalığı yapan F.M.D., iddiaya göre kız öğrencisini taciz etti. Kız çocuğunun yaşanan olayı ailesine anlatması üzerine, aile ve beraberindeki bir grup spor salonuna geldi. Taekwondo hocası F.M.D.'yi darbeden öfkeli kalabalık, spor salonunun da camlarını kırıp, eşyalara zarar verdi. Bu sırada bir kişi ise otomobille spor salonunun camekan bölümüne çarptı.

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ÖKFELİ KALABALIĞIN ELİNDEN KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra mahallede görevli bekçiler sevk edildi. Spor salonuna gelen polis ekipleri ilk olarak yaralı durumdaki F.M.D.'yi öfkeli grubun elinden alarak ilk müdahalesi yapılmak üzere sağlık ekiplerine ulaştırdı.

12 FARKLI SUÇ KAYDI

İçlerinde cinsel taciz de bulunan 12 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen F.M.D., hastanedeki tedavisinin ardından açılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"ÇOCUKLARININ ÇIPLAK VİDEOLARININ ÇEKİLDİĞİNİ SÖYLÜYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Bekir Ç., kendi çocuğunun da 1 ay öncesine kadar aynı spor salonuna gittiğini ifade ederek, "Benim çocuğum da burada spor yapmaktaydı. 1 ay öncesinden, hocanın hareket ve tavırlarından şüphelendiğim için oğlumun kaydını aldırdım. Bugün bir grup gelerek, çocuğumun burada ders gören kız arkadaşının çıplak videolarını çektiğini ve elle taciz ettiğini söyleyerek buradaki yetkiliyi dövdüler. Çocuğun ailesi, çocuklarının çıplak videolarının çekildiğini söylüyor. Benim de çocuğum buradaydı, hocanın hal ve tavırlarını sevmediğim için kaydını aldırdım buradan" dedi.

Kaynak: DHA

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