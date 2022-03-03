HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da iğrenç olay! Sinemada 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

Ankara'da iğrenç olay! Sinemada 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

03.03.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da mide bulandıran bir olay yaşandı. B.Ş.G. (25), sinema salonunda kiraladığı özel odada B.A. (15) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. B.A., B.Ş.G.'den şikayetçi olmadığını söyledi ancak savcı, 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturma başlattı. B.Ş.G. savcılık sorgusunun ardından 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı. İşte iğrenç olayın detayları!

Ankara'da iğrenç olay! Sinemada 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan B.Ş.G., sosyal medyadan tanıştığı B.A. adlı kız çocuğu ile buluştu. Kızılay'da sinema salonunda 2 kişilik özel oda kiralayan B.Ş.G., buraya getirdiği B.A.'ya cinsel istismarda bulundu. B.A.'nın olayı anlattığı ailesi, savcılığa başvurdu.

Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan B.A., B.Ş.G.'den şikayetçi olmadığını söyledi ancak savcı, 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan B.Ş.G., savcılık sorgusunun ardından 'cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gizli tanıktan şok sözler! 'Cesetleri ormanda bırakmasaydınız'Gizli tanıktan şok sözler! 'Cesetleri ormanda bırakmasaydınız'
Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"
Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın için flaş tahmin!

Gram altın için flaş tahmin!

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Putin’in tehdidi sonrası halk eczanelere koştu!

Putin’in tehdidi sonrası halk eczanelere koştu!

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

Sınırı bakın nasıl geçmişler... "Siz Türk'sünüz, korkmuyorsunuz"

Sınırı bakın nasıl geçmişler... "Siz Türk'sünüz, korkmuyorsunuz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.