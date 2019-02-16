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Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 00:07 | Son Güncelleme

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2 aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kadın tabancayla vurularak yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Olay, saat 21.00 sıralarında Ziraat Mahallesi Alma Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların kullandığı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, havaya rastgele ateş açılması sonucu kimliği henüz bir kadın yaralandı, bir evin de camları kırıldı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahallede güvenlik önlemi alan polis, olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.

(DHA)

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Ankara Silahlı kavga

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