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Ankara'da ilkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:10 | Son Güncelleme

Ankara'da ilkokulda epilepsi hastası otizmli M.F.D. (8) adlı erkek öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen hakkında, çocuğun ailesi suç duyurusunda bulundu. Kadın öğretmenin öğrencisini itip sandalye fırlattığı cep telefonu görüntüsü de delil olarak savcılığa teslim edildi.

Olay, önceki gün Etimesgut'taki Dumlupınar İlkokulu'nun otistik çocuk eğitim sınıfında meydana geldi. Epilepsi hastası otizmli M.F.D.'ye, iddiaya göre, öğretmeni sınıfta şiddet uyguladı. Bu sırada başka bir öğretmen cep telefonuyla olayı kaydetti. Görüntüde, kadın öğretmenin kendisine doğru gelen öğrencisine bağırdığı, eliyle ittiği ve üzerine sandalye fırlattığı görüldü.

Yanaklarında kızarıklık oluşan M.F.D.'nin ailesi, durumu öğrenince avukatları Fidel Okan aracılığıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet anına ilişkin cep telefonu görüntüsü de delil olarak savcılığa teslim edildi.

'MORARAN YERLERİ FONDÖTEN İLE KAPATIYOR'

Şikayet dilekçesinde, aynı okulda bakıcı olan S.A.'nın ifadesine de yer verildi. S.A. ifadesinde, "Öğretmen uzun zamandır çocuğa şiddet uyguluyor. Sürekli boğazını sıkıyor. Moraran yerleri tedavi edip fondötenle kapatıyor" dedi.

Çocuğun yüzünde darptan kaynaklı kızarıklık oluştuğu aktarılan suç duyurusu dilekçesine ayrıca, "Öğretmen ekstra özenli davranması gerekirken, hem fiziksel hem manevi şiddet uygulamıştır. Bu tarz şiddet hareketleri olan bir kimsenin öğretmenlik yapmaması gerekmektedir" denildi.

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ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Ankara'da otizmli M.F.D.'ye sınıfta şiddet uyguladığı iddia edilen Dumlupınar İlkokulu'nda görevli öğretmen Y.İ. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğretmen Y.İ., açığa alındı.

ÖĞRETMEN ANNEDEN TEPKİ

Öğrencinin öğretmen annesi Pınar Doğan D. okulun önünde açıklama yaptı. Pınar Doğan D., oğlunun 5 yıldır otizmli, son 3 yıldır da epilepsi hastası olduğunu söyleyerek, "Epilepsi nedeniyle arada baygınlık geçiriyor. Çocuğumu gözümden sakınıyorum, babasının sakalı değecek diye içim gidiyor benim. Ben çocuğumu sevmeye kıyamıyorum, öğretmeni çocuğa bağırıyor, sandalye fırlatıyor. Eşimle hukuki yollara başvurduk. Okula da dilekçe verdik. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Öğretmenin çocuklara sürekli şiddet uyguladığını, morlukları kapatmak için fondöten sürdüğünü iddia eden Pınar Doğan D., "Okuldan dönene kadar şişlikler ve morluklar biraz gidiyormuş. Ufak tefek morluklar görüp sorduğumuzda 'Çocuk hareketli olduğu için bir yerlere çarpmıştır' diyormuş. Biz yargının öğretmene gereken cezayı vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Öğretmenin açığa alındığını ifade eden Pınar Doğan D., "Bakanlığımızdan en kısa zamanda oğlumuz için bir sınıf, iyi bir öğretmen istiyoruz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
valla ben videoyu seyrettim,öğretmeninde sabrı tukenmıs,unsan bazen kendı cocuguna bıle tahammul edemıyo,bence yazık etmısler ogretmene,cocuk annesının dedıgı gıbı otıstık ve gercekten ugrasması zor,,oncelıkle aıleye sabır,cocugumuza da acıl sıfalar dılerım ama birazda empatı yapıp ogretmenı anlayın
Eskiden her şey çok güzeldi. AKP geldi her şeyi bozdu. AKP olmasa CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet gelse her şey düzelir, güllük gülistanlık olur da koyunlar oy veriyor işte.
Allah sabır versin.. İnsan kendi çocuğu olsa bile bu duruma dayanması çok zor. Empati yaparak düşününce telefonunuzdan önemli bir şey yazarken sürekli size bağırarak dibinize kadar gelen bir çocuk var. Kendi ailesi bile ne kadar hasta olduğunu bilse bile zaman zaman patlamaz mı? Ailelerin de sütten çıkmış ak kaşık olduğunu düşünmüyorum. İki taraf da çocuğun durumunu ve bu kısa videoda bile yaşananları tarafsız gözle değerlendirip daha anlayışlı olabilir.
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