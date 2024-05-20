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  4. Ankara'da inşaatta vinç halatı koptu; baba- oğulun sonu oldu!

Ankara'da inşaatta vinç halatı koptu; baba- oğulun sonu oldu!

20.05.2024 18:49
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, inşaatta vinç halatının kopması sonucu üzerine tahta düşen inşaat işçisi Sıddık Küçükşahin (50) ile oğlu Vefa Küçükşahin (24), hayatını kaybetti.

Ankara'da inşaatta vinç halatı koptu; baba- oğulun sonu oldu!

Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi, 2515'inci Caddede devam eden bir firmaya ait iş yeri inşaatında meydana geldi. Vinçle inşaata tahta taşınırken, halat koptu.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Vinçten düşen tahtalar inşaatta çalışan Sıddık Küçükşahin ile oğlu Vefa Küçükşahin'in üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ankara İnşaat
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