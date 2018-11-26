HABER

Ankara'da ittifak zirvesi! Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu bir araya geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 26.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesi başladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı. Görüşmede Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, yerel seçimle ilgili ittifak konusunu ele alacak. Kılıçdaroğlu'nu SP Genel Merkezine gelişinde SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın karşıladı. Kılıçdaroğlu'na ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

CHP daha önce de İYİ Parti ile yerel seçimle ilgili temaslarda bulunmuştu. (İHA)

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
AK Parti İzmir adayı kim? İşte kulislerde öne çıkan 3 isimAK Parti İzmir adayı kim? İşte kulislerde öne çıkan 3 isim
AK Parti'nin İzmir ve Ankara dahil 20 adayı yarın açıklanacakAK Parti'nin İzmir ve Ankara dahil 20 adayı yarın açıklanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim sonuçları seçim 2019 CHP Saadet Partisi Kemal Kılıçdaroğlu temel karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazıkLar olsun.. Vatan hainLeri yine iş başında...!!!!! Rabbim sizLere fırsat vermesin...!!! Bu millet size gereken cevabı sandıkta verecektir...!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti İzmir adayı kim? İşte kulislerde öne çıkan 3 isim

AK Parti İzmir adayı kim? İşte kulislerde öne çıkan 3 isim

AK Parti'nin İzmir ve Ankara dahil 20 adayı yarın açıklanacak

AK Parti'nin İzmir ve Ankara dahil 20 adayı yarın açıklanacak

CHP İstanbul adaylığı için yeni gelişme! Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül sürprizi

CHP İstanbul adaylığı için yeni gelişme! Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül sürprizi

Yerel seçim öncesi anket sonuçları için flaş iddia: MHP'nin oy oranı artıyor

Yerel seçim öncesi anket sonuçları için flaş iddia: MHP'nin oy oranı artıyor

İstanbul için Muharrem İnce'nin adaylığını Meral Akşener mi istemiyor?

İstanbul için Muharrem İnce'nin adaylığını Meral Akşener mi istemiyor?

Muharrem İnce'den İstanbul adaylığı açıklaması!

Muharrem İnce'den İstanbul adaylığı açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.