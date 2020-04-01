Ankara'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Ankara koronavirüslü hastası sayısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki koronavirüslü hasta sayısı ile ilgili kritik bir açıklama yaptı ve ilk defa hastaların il il dağılımını verdi. Doğal olarak şimdi insanlar yaşadıkları şehirde kaç koronavirüslü hasta var merak ediyorlar. Peki Ankara'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte vaka sayısı listesinde 3. sırada yer alanBaşkent Ankara'daki koronavirüslü hasta sayısı...

ANKARA'DA KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre 1 Nisan itibari ile Ankara'da koronavirüslü hasta sayısı 712.

ANKARA'DAKİ CAN KAYBI

Yine Bakan kocanın açıkladığı verilere göre Ankara’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7.

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