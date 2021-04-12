Ankara'da kaça kadar sahur yapılıyor? Diyanet, Ankara için imsak vaktini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 yılı imsakiyeye göre; 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak Ramazan ayında Ankara’da ilk sahur, 04:38’e kadar yapılabilecek. Sabah namazı ise 06:07’de okunacak. Kimi Müslümanlar, tedbir amaçlı imsak vaktine göre niyet getirirken, bazıları da sabah namazı vaktine kadar bireyler yiyip içebiliyor.
Ankara’da 13 Nisan Pazartesi günü ilk imsak vakti 04:38’de, sabah namazı ise 06:07’de okunacak. İlk iftar yani akşam ezanı ise 19:31’de okunacak.
Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 04 2021 04:38 06:07 12:54 16:35 19:31 20:54
14 04 2021 04:36 06:06 12:54 16:35 19:32 20:56
15 04 2021 04:34 06:04 12:54 16:36 19:33 20:57
16 04 2021 04:33 06:03 12:53 16:36 19:34 20:58
17 04 2021 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 21:00
18 04 2021 04:29 06:00 12:53 16:37 19:36 21:01
19 04 2021 04:27 05:58 12:53 16:37 19:37 21:02
20 04 2021 04:25 05:57 12:53 16:37 19:38 21:04
21 04 2021 04:23 05:55 12:52 16:37 19:39 21:05
22 04 2021 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:07
23 04 2021 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08
24 04 2021 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09
25 04 2021 04:16 05:50 12:52 16:38 19:44 21:11
26 04 2021 04:14 05:48 12:51 16:39 19:45 21:12
SAHURUN ÖNEMİ
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.