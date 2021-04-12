Ankara'da kaça kadar sahur yapılıyor? Diyanet, Ankara için imsak vaktini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 yılı imsakiyeye göre; 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak Ramazan ayında Ankara’da ilk sahur, 04:38’e kadar yapılabilecek. Sabah namazı ise 06:07’de okunacak. Kimi Müslümanlar, tedbir amaçlı imsak vaktine göre niyet getirirken, bazıları da sabah namazı vaktine kadar bireyler yiyip içebiliyor.

ANKARA’DA KAÇA KADAR SAHUR YAPILIYOR?

Ankara’da 13 Nisan Pazartesi günü ilk imsak vakti 04:38’de, sabah namazı ise 06:07’de okunacak. İlk iftar yani akşam ezanı ise 19:31’de okunacak.

Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı

13 04 2021 04:38 06:07 12:54 16:35 19:31 20:54

14 04 2021 04:36 06:06 12:54 16:35 19:32 20:56

15 04 2021 04:34 06:04 12:54 16:36 19:33 20:57

16 04 2021 04:33 06:03 12:53 16:36 19:34 20:58

17 04 2021 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 21:00

18 04 2021 04:29 06:00 12:53 16:37 19:36 21:01

19 04 2021 04:27 05:58 12:53 16:37 19:37 21:02

20 04 2021 04:25 05:57 12:53 16:37 19:38 21:04

21 04 2021 04:23 05:55 12:52 16:37 19:39 21:05

22 04 2021 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:07

23 04 2021 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08

24 04 2021 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09

25 04 2021 04:16 05:50 12:52 16:38 19:44 21:11

26 04 2021 04:14 05:48 12:51 16:39 19:45 21:12