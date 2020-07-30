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  4. Ankara'da kadın cinayeti! Pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Ankara'da kadın cinayeti! Pompalı tüfekle vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 22:20 | Son Güncelleme

Ankara'da S.Y. (22), tartıştığı eşi Emine Yanıkoğlu'nu (20) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. S.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'da kadın cinayeti! Pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Olay, saat 15.30 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Kadizade Rumi Caddesi üzerindeki bir apartmanda oturan S.Y. ve eşi Emine Yanıkoğlu çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y., pompalı tüfekle eşi Emine Yanıkoğlu'na 2 el ateş etti.

KURTARILAMADI

Emine Yanıkoğlu kanlar içinde kalırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Emine Yanıkoğlu'nu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alınan S.Y.'nin ifade işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan çiftin 2.5 yaşında bir çocuklarının olduğu öğrenildi. (DHA)


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