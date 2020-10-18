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Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 07:21 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana geldi. Eda Ş. kontrolündeki araç, Atatürk Bulvarı üzerinden Ulus istikametinde seyrederken Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan Kolej istikametine giden Hakan K. idaresindeki taksiye çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan taksi, önce yol kenarında bekleyen polis aracına daha sonra da Cihan Ç.’nin kullandığı araca çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan taksi metro istasyonu girişinde durabildi.

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Kazada, taksi sürücüsü ve araçta bulunan yabancı uyruklu 1 yolcu ile Eda Ş. yaralanırken iki otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti.

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'SON GAZ BİR ŞEY GELDİ VURDU'

Kazada yaralanan taksi sürücüsü, otomobilin hızla gelerek taksiye çarptığını belirtti. Kazayı anlatan taksici, “Işıklarda bekliyorduk. Yeşil yandı kalktık. Son gaz bir şey geldi vurdu. Gördüğüm bu. Biz yeşilde kalktık. O kesin zil zurna. O kadar süratli geldi ki. O alkollü yani lütfen onu kaçırmayın. O normal değil” dedi.

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Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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(İHA)

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