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  4. Ankara'da kahreden olay! Trafikte eşi başkasına ateş ederken engel olmak isteyen kadın hayatını kaybetti

Ankara'da kahreden olay! Trafikte eşi başkasına ateş ederken engel olmak isteyen kadın hayatını kaybetti

03.09.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da akşam saatlerinde C.D. ile bir başka sürücü arasında yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. C.D. kavga ettiği kişiye silahıyla ateş ederken eşi K.D. engel olmak istedi. O sırada göğsüne bir kurşun isabet eden talihsiz kadın hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli C.D. ise ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da kahreden olay! Trafikte eşi başkasına ateş ederken engel olmak isteyen kadın hayatını kaybetti

Ankara'da C.D., trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, kazara kendisine engel olmak için araya giren eşi K.D.'yi göğsünden vurarak ölümüne neden oldu.

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TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE...

Olay, saat 17.15 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. C.D., trafikte seyir halindeyken 'yol verme' nedeniyle bir araç sürücüsüyle tartıştı. Park ettikleri araçlarından inen taraflar kavga etti. Ardından aracından ruhsatlı tabancasını alan C.D., karşı tarafa ateş açarken eşi K.D. engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri eşi K.D.'nin göğsüne isabet etti.

VURAN EŞ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazara eşi tarafından vurulan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli C.D. ise ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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cinayet Ankara trafik

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