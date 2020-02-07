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  4. Ankara'da kan donduran cinayet! 18 yaşındaki Şeyma Yıldız babası tarafından öldürüldü

Ankara'da kan donduran cinayet! 18 yaşındaki Şeyma Yıldız babası tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 03:03 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir baba, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü. Lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni yol kenarında bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından Şeyma Yıldız'ın babası H.Yıldız Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı (18) görenler, polise ihbarda bulundu.

KAFASINA VE BELİNE MERMİ İSABET EDEN ŞEYMA YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasına ve beline mermi isabet eden 12. sınıf öğrencisi Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KIZINI ÖLDÜREN BABA POLİSE TESLİM OLDU

Öte yandan, Şeyma Yıldız'ın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

(AA / DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Konun içeriği ne olursa olsun.Bu cinayetin savunulacak hiç tarafı yok.Bir baba evladına nasıl kurşun sıkar yaw aklım almıyor. Çok yazık olmuş.
Allah'ım ülke nerelere gidiyor,nerelere geldik daha neler göreceğiz... Allah kimseyi şaşırtmasın
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