Ankara'da kan donduran cinayet! 18 yaşındaki Şeyma Yıldız babası tarafından öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı (18) görenler, polise ihbarda bulundu.

KAFASINA VE BELİNE MERMİ İSABET EDEN ŞEYMA YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasına ve beline mermi isabet eden 12. sınıf öğrencisi Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIZINI ÖLDÜREN BABA POLİSE TESLİM OLDU

Öte yandan, Şeyma Yıldız'ın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

(AA / DHA)

