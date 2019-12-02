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Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 18:19 | Son Güncelleme

Ankara'nın Ayaş ilçesinde Afgan uyruklu bir işçinin cesedi bulundu.

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Edinilen bilgiye göre, Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi'nde bir arazide kafası ezilmiş halde bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede ölen kişinin Afgan uyruklu M.A. olduğunu tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, M.A'yı darbederek öldüren zanlının Afgan uyruklu A.A. olduğunu belirledi.

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GÖZALTINA ALINDI

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda, Altındağ ilçesi Ulus semtinde bir adreste saklandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Jandarmaya verdiği ifadede suçunu kabul eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

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