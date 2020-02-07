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  4. Ankara'da kan donduran cinayet! Şeyma Yıldız babası tarafından öldürüldü

Ankara'da kan donduran cinayet! Şeyma Yıldız babası tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 03:03 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Harun Yıldız (51), erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ı (17) tabanca ile ateş ederek öldürdü. Harun Yıldız, olayın ardından polise teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Pazarda bal ve pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Şeyma Yıldız ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde bu yüzden tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak evden çıktı. Harun Yıldız, kızını kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp, kızına iki el ateş etti.

GÖRENLER POLİSİ ARADI

Yoldan geçen sürücüler, Şeyma Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İFADESİNDE NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Olayın ardından Harun Yıldız, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Baba Yıldız'ın ilk ifadesinde, kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Harun Yıldız'ın polisteki sorgusu sürerken, genç kızın cenazesinin, otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA


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Okuyucu Yorumları 91 yorum
Konun içeriği ne olursa olsun.Bu cinayetin savunulacak hiç tarafı yok.Bir baba evladına nasıl kurşun sıkar yaw aklım almıyor. Çok yazık olmuş.
Allah'ım ülke nerelere gidiyor,nerelere geldik daha neler göreceğiz... Allah kimseyi şaşırtmasın
ülkenin biryere geldiği yok ülke hep aynıydı çare üreten yok eskiden böyle şeyler olmuyormuydu oluyordu ama duyulmuyordu kanunlar çok laşka adamına göre işliyor malesef
@umutvurucu kanunlarla adaletle bir ilgisi yok kıyamet geliyor
ülke nereye gidiyor biliyor musun?Cahiliye devrinde kız çocuklarını diri diri gömerlermiş ya hah işte,bu kafayla oraya doğru hızla giriyoruz.
Nerede yanlış yapıyoruz toplum olarak anlamadımki?
@aalo eğitimsizlik hastalıgından dolayı insanlar hem bencileşiyor hemde namus kavramı altında pislik bi düşünce yapısı oluşuyor. Majör yani eğitimsiz cahil insanlar benim gözümde birer ahlaksızlık hastası. Okullarda zamanında mat fizik kimya göstereceklerine keşke biraz felsefe ahlak değer saygı kavramını tam olarak anlatabilselerdi
@hakan_alkan_2016 egitimliler cokmu ahlaklı bütün pislik düşünceler egitimli dediklerinden cıkıyor moderin yaşam aydın hayat dediklerinden pisliksensin.cahilik okumakla okumamakla olmaz.
@tugyanedo hee müge anlı da görüyorız sizin muhazafakar cahilleri
@aalo nasıl anlamsız cahillik yobazlık okumakla geçmez insan eğitimsizde olsa hayat onu bir şekilde eğitir öğretir insanlık önemli olan ne okumuş kültürlü insanlar var karısını çocuğunu katleden mahveden eğitimle bir ilgisi yok insanlığı ölmüşse kişinin mağlesef ne dini ne eğitimi onu kurtaramaz ben demiyorum ki eğitim kötü muhteşem bir şey ama insan olan eğitilir olmamışsa oda karetmez
yaşam zor insanların pskolojisi bozuk en ufak olumsuzluklar katil olacak kadar büyütülüyor işte insanoğlunun gerçek yüzü bu
neyi doğru yapıyoruz ...
@aalo hakan 1.namus kavram değildir. 2. felse ile ahlak ayrı şeylerdir rabbim senin gibi cahillerden bizi korusun
@tugyanedo hadi len ordann..istatistik bilmezsin konusursun kamu oyu önünde cahil cahil..git afrikada boko harama katıl madem. Hoş, Boko haram da ne bilmezsin,araştır da bul,araştırma nasıl olur onu da bilmezsin
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