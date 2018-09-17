Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Fatih Mahallesi Ülkü Caddesi'ndeki evlerinde E.D. ile eşi C.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
C.D'nin ailesini arayarak yardım istemesinin ardından taksicilik yaptığı öğrenilen H.E, eşi, çocukları ve bir arkadaşıyla kızının evine geldi.
Yeniden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine E.D, eşi C.D, kayınpederi H.E, kayınbiraderi B.E, baldızı K.Ç. ve T.Y'yi (31) bıçakla yaraladı.
Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından başkentteki hastanelere sevk edildi.
Kendisini evdeki odaya kilitleyen E.D, polise teslim oldu. Gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)
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