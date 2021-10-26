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  4. Ankara'da kan donduran olay! Aracın altına aldığı köpeği metrelerce sürükledi

Ankara'da kan donduran olay! Aracın altına aldığı köpeği metrelerce sürükledi

26.10.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir araç sürücüsünün yol kenarında duran köpeğin üzerine aracını bilinçli bir şekilde sürerek köpeği ezdiği görüntüler "Pes" dedirtti.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yer alan Lalabel Mahallesinde bir araç sürücüsünün yol kenarında duran köpeğin üzerine aracını sürerek, bilinçli şekilde ezdiği görüntüler, izleyenlerin kanını dondurdu.

SÜRÜKLEDİĞİ KÖPEK KANLAR İÇİNDE KALDI

Söz konusu görüntülerde, Lalabel içerisinde yer alan bir tarım arazisinin kenarında duran köpek, araç sürücüsünün üzerine sürmesi ve altına alarak metrelerce sürüklemesi sonucunda kanlar içerisinde kalıyor.

YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, söz konusu görüntüler üzerine Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever’in talimatıyla araç kullanıcısı şahıs yakalanarak karakola götürüldü. Adli işlemler devam ediyor.

(İHA)

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Ankara
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