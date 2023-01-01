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  4. Ankara'da kan donduran olay! Tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu

Ankara'da kan donduran olay! Tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu

01.01.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Boş bulunan bir arazide tüfekle vurulmuş halde 4 köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler olaya tepki gösterirken, köpeklerden ikisinin gözlerinin oyulduğu iddia edildi.

Ankara'da kan donduran olay! Tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu

Ankara'da sokak köpeklerini beslemek için Çankaya ilçesindeki İmrahor Vadisi'ne giden bir grup hayvansever, 4 köpek ölüsü ile karşılaştı. Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören hayvanseverler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bölgede incelemede bulundu.  

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'CİDDİ ANLAMDA CEZA ALMALARI GEREKİYOR'

Patili Can Dostlar Derneği Genel Başkanı Mesut Cantürk, köpeklerin vücutlarında çok sayıda saçma izi gördüklerini belirterek, "Hatta 2'sinin de gözleri oyulmuş. Bu çocuklar bu bölgede yaşayan çocuklar. Buraya dışarıdan atılma da değil. Olay da zaten burada işlenmiş. Maalesef hepsinin vücudunda da saçmalar var. 4 çocuğumuzu ölü bulduk. Muhtemelen yaralı çocuklar vardır veya yaralanıp bölge dışına çıkıp ölen çocuklar vardır. Ondan dolayı biz bugün sabaha kadar burada arama yapacağız. Kendinden güçsüz bir canlıyı öldüren; dışarı da bir çocuğu, kadını, engelliyi, yaşlıyı da öldürebilecek bir potansiyeldedir. O yüzden buradan yetkililere sesleniyoruz. Bunu yapanların mutlaka bulunması ve hukuken cezalandırılması lazım. Mutlaka ciddi anlamda ceza almaları gerekiyor" dedi. (DHA)

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Ankara köpek

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