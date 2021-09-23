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  4. Ankara'da kanlı pusu! Kanlar içinde yere yığıldı

Ankara'da kanlı pusu! Kanlar içinde yere yığıldı

23.09.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da İlhami Topçu, park halindeki otomobiline binerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Altındağ ilçesinde İstanbul Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İlhami Topçu'ya, cadde üzerinde park halindeki otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile iki el ateş etti. Topçu, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. Haber verilmesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Topçu'nun, boynuna ve koltuk altına isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, çevrede araştırma yaparken, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Topçu'nun otomobilinde de parmak izi araması yapıldı. Bu sırada Topçu'nun oğlu ve kardeşinin de aralarında bulunduğu yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Polis güvenlik kamerası görüntülerini yakınlarına izleterek şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalıştı.

Yapılan incelemelerin ardından Topçu'nun cesedi Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı saldırı
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