Ankara’da kar tatili var mı? 20 Aralık Pazartesi Ankara’da okul tatil olur mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ilin yanı sıra Ankara için de kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarı sonrası okulların durumu merak ediliyor. Ankara Valiliği'nin yaptığı duyurular araştırma konusu oldu. Peki Ankara'da okullar tatil mi?

ANKARA'DA KAR TATİLİ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından pek çok ilin yanı sıra Ankara için de kar yağışı uyarısında bulunuldu. Bu uyarı üzerine birçok veli ve öğrenci Ankara'da yarın okullar tatil mi edildi sorusuyla Ankara Valiliği'nin yaptığı duyuruları yakından takip ediyor.

Kar yoğunluğuna bağlı olarak çoğu ilde okullar tatil edilirken, Ankara'daki okullar için gelecek karar ilgiyle takip ediliyor. Hava sıcaklıkları il genelinde düşüş gösteriyor.

Ankara Valiliği'nden yarın okulların tatil edileceğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar kar yağışına karşı uyarıldı. Kar yağışı sebebiyle eğitime ara verilmesi durumunda detaylara sayfamızda yer vereceğiz.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bugün akşam saatleri itibariyle Ankara'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kar yağışının etkisini göstermesi beklenmekte. Kar yağışı duyurulara göre gece saatlerine kadar etkisini göstermiş olacak.

