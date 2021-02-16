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Ankara'da kar yağışı! Başkent beyaza büründü

16.02.2021 05:58 | Son Güncelleme:
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Ankara'da kar yağışı! Başkent beyaza büründü

Ankara’da Pazartesi günü başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Cadde ve sokakları kaplayan kar yağışından kuğular da nasibini aldı. Öte yandan kaza haberleri de peş peşe geldi.

Ankara’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Gece de devam eden kar yağışıyla cadde, sokak ve parklar beyaza büründü. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman tipiye dönerken Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

KUĞULAR KARLA KAPLANDI

Ankara’nın Çankaya, Keçiören, Mamak, Altındağ gibi merkez ilçeleri yoğun kar yağışının etkisinde kaldı. Kar yağışından, Kuğulu Park’ta bulunan kuğular da nasibini aldı. Üzerlerine yağan karlar ile kaplanan kuğu ve ördekler süs havuzunda yüzmeye devam etti.

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METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Bölge genelinin çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilirken kar yağışının aralıklı olarak birkaç gün devam edeceğinin düşünüldüğü bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada, vatandaşlar don ve buzlanmalara karşı da uyarıldı.

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SÜRÜCÜLER DİKKAT!

Lastikleri uygun olmayan araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyaran 20 yıllık taksi sürücüsü, Halil İbrahim Kavlak, “Yollarda genelde buz sorunu görülüyor. Kar yağışı berekettir. Barajlarımız suyla doluyor. Bu yaz için kuraklığın son derece çetin geçeceği söyleniyor. Karın yağmasıyla herhalde bu kuraklığa çözüm olacağını düşünüyorum” dedi.

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KARLA BİRLİKTE KAZALAR BERABERİNDE GELDİ

Ankara’da etkili olun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 4 araçta da maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilirken polis ekipleri de olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.

AZA

(İHA)

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