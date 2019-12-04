Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Belediye teyakkuzda

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan Karaşar, Uşakgöl ve Kerbanlar mahallelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, kalınlığı yer yer 7 santimetreyi bulan karla mücadele çalışması yaptı.

Ekipler özellikle 1650 rakımlı Ahlatlık ve 1650 rakımlı Kumocağı geçitlerinde karla temizleme çalışmalarına ağırlık verdi. Ekipler, bu güzergahları kullanan sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

ANKARA'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ana arterler, caddeler ve bulvarlarda buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Vatandaşların yoğun kar yağışı sırasında mağdur olmaması için 150 bin ton buz stoku ile buzlanma tehlikesine karşı belirli noktalarda nöbet tutulacak.

Karla mücadele için 3 bin 12 personel, 173 kar küreme aracı, 298 damperli kamyon, 54 greyder, 35 loder, 83 kazıyıcı yükleyici, 19 lastikli ekskavatör ve 29 dozerin yanı sıra Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlıklarının yanı sıra ASKİ ekipleri de kar, buz ve olası su taşkınlarına karşı hazır bulunacak.