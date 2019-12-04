HABER

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Belediye teyakkuzda

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 7 santimetreyi buldu. İş makineleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yakın yerlerde ulaşımdaki aksamalara kısa sürede müdahale etmek için bekletiliyor.

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan Karaşar, Uşakgöl ve Kerbanlar mahallelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, kalınlığı yer yer 7 santimetreyi bulan karla mücadele çalışması yaptı.

Ekipler özellikle 1650 rakımlı Ahlatlık ve 1650 rakımlı Kumocağı geçitlerinde karla temizleme çalışmalarına ağırlık verdi. Ekipler, bu güzergahları kullanan sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

ANKARA'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ana arterler, caddeler ve bulvarlarda buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Vatandaşların yoğun kar yağışı sırasında mağdur olmaması için 150 bin ton buz stoku ile buzlanma tehlikesine karşı belirli noktalarda nöbet tutulacak.

Karla mücadele için 3 bin 12 personel, 173 kar küreme aracı, 298 damperli kamyon, 54 greyder, 35 loder, 83 kazıyıcı yükleyici, 19 lastikli ekskavatör ve 29 dozerin yanı sıra Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlıklarının yanı sıra ASKİ ekipleri de kar, buz ve olası su taşkınlarına karşı hazır bulunacak.

MUHTARLAR DA TUZLAMA İŞLEMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, tuzlama işlemlerinin muhtarlarla koordinasyon halinde yapılacağı yönünde talimatı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl ilk kez Başkentte muhtarlara tuz dağıtımına başlandı. Tüm mahallelerde ana caddeler dahil ara sokaklarda Büyükşehir Belediye ekiplerinin ulaşamadığı noktaları belirleyecek mahalle muhtarları, vatandaşa ihtiyaca göre tuz dağıtacak. Büyükşehir Belediyesi muhtarları tuz dağıtım talebi için kısa mesajla bilgilendirirken tuz alamayan muhtarlar Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın '0312 507 43 40 ya da 0312 507 43 41' numaralı telefonu ile '153 Alo Mavi Masa'yı arayarak tuz talebinde bulunabilecek."

(AA)

PARTNER'FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...''FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...'
AKUT: "Kaybolma yok, mahsur kalma var"AKUT: "Kaybolma yok, mahsur kalma var"
Karacabey’de ücretsiz otobüs uygulamasıKaracabey’de ücretsiz otobüs uygulaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beypazarı kar yağış Ankara Başkent

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsızlıktan tutuklandılar! Ağlayarak cezaevine gittiler

Ağlayarak cezaevine gittiler!

Bartın'da öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Son dakika: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde kanundan çıkarıldı

Çok konuşulmuştu! O madde kanundan çıkarıldı

Ceren Özdemir'den geriye bu fotoğraflar kaldı!

Ölümünden bir saat önce! Geriye bu fotoğraflar kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.