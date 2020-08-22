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Ankara'da kargo şirketine ait depoda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 22:03 | Son Güncelleme

Ankara'da bir kargo şirketine ait depoda yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ankara'da kargo şirketine ait depoda yangın

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Mahallesi'nde çıktı. Hurdacılar mevkiinde bulunan kargo şirketine ait depoda, bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler depoda park halindeki TIR'lara da sıçradı. Depodan yükselen duman, gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)

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