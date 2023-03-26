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Ankara’da kavga eden gruba müdahale eden polise bıçaklı saldırı! Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

26.03.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kavga eden gruba müdahale eden polise bir kişi bıçakla saldırdı. Yaralanan polis, saldırganı bacağından vurularak etkisiz hale getirdi. Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis ve zanlının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ankara’da kavga eden gruba müdahale eden polise bıçaklı saldırı! Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye gezen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru M.Y. ve K.B., kavga eden bir grubu ayırmak istedi. Kavga eden grupta yer alan B.Y. polis memuru M.Y.'ye elinde bulunan bıçakla saldırarak omzundan yaraladı.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Yaralı polis ise beylik tabancası ile B.Y.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis ve zanlının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili olarak 1 kişiyi daha gözaltına aldığı öğrenildi. (İHA)

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Ankara bıçaklı saldırı

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