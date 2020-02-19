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Ankara'da kavgaya karışan polis hakkında işlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 18:06 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sarhoş olduğu ileri sürülen kişiyi darp ettiği iddia edilen polis memuru hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Ankara'da kavgaya karışan polis hakkında işlem

Yenimahalle ilçesi Kaletepe Mahallesi'nde alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi darp edilirken çekilen görüntüler, sosyal medyada yer aldı. Görüntüde söz konusu kişiyi dövenlerin bekçi olduğu ileri sürüldü. Ancak yazılı açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, olaya karışan kişilerden birinin o sırada izinli olan polis memuru ile site güvenlik görevlisi olduğunu duyurdu.

Olayın 18 Şubat 2020 tarihinde saat 00.45 sıralarında meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:

"Kaletepe Mahallesi'nde taziye evinin bulunduğu siteye gelerek rahatsızlık veren şahıslar ile taziye sahipleri ve site güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmıştır. Yapılan araştırma neticesi paylaşılan görüntülerdeki şahıslardan birinin dedesinin cenazesi nedeniyle taziye evinde olan ve izinli bulunan polis memuru, diğerinin ise site güvenlik görevlisi olduğu anlaşılmıştır. Çarşı ve mahalle bekçilerimizin olaya müdahalesi bulunmamaktadır. Olaya karıştığı tespit edilen polis memuru hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

(DHA)


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Ankara polis kavga

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