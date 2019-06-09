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Ankara’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 07:37 | Son Güncelleme

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yön levhası ve trafik ışığının direğine çarpması sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Ankara’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi Mamak Caddesi'nde meydana geldi. Siteler yönüne giden Yasin Lezgi yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, Cebeci Askeri Şehitliği önündeki yön levhası ile trafik ışığının direğine çarptı.

Kaldırıma sürüklenen otomobilin sürücüsü Yasin Lezgi ile yanındaki Furkan Danış ve Kadir Kılıç yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kadir Kılıç’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Ankara trafik kazası

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