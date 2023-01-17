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  4. Ankara'da kız çocuğuna feci dayak! Yaşıtlarının saldırısına uğradı

Ankara'da kız çocuğuna feci dayak! Yaşıtlarının saldırısına uğradı

17.01.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Ankara'da meydana geldi. Bir grup ortaokul öğrencisi çocuk, akranları olan başka bir ortaokul öğrencisi kız çocuğunu parkta darbetti. Çocuklar, kız çocuğunu darbettikleri anları kayda aldı. Olayla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ankara'da kız çocuğuna feci dayak! Yaşıtlarının saldırısına uğradı

Olay, yaklaşık 2 ay önce Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. A.S., S.D., H.S., A.E. ve K.S. isimli ortaokul öğrencileri, akranları olan kız çocuğunu parkta darbetti. Olaya karışan başka bir öğrenci ise bu anları telefon kamerası ile kaydetti. Yaşanan olay sonrası akranları tarafından darbedilen kız çocuğunun ailesi, şiddet uygulayan öğrencilerden şikayetçi oldu.

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AKRAN ZORBALIĞI, AKRAN ŞİDDETİNE DÖNDÜ

Kaydedilen görüntülerde, ortaokul öğrencileri A.S., S.D., H.S. ve K.S., kendi akranları mağdur kız çocuğuna aynı anda saldırarak darbediyor. Mağdur kız çocuğunun saçından çekerek yerde sürüklendiği anlar saldırgan öğrenciler tarafından kaydediliyor. Görüntülerde şiddetin yanı sıra sinkaflı sözlerin söylendiği de duyuluyor.

Olayla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)

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Ankara dayak

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