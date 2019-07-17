Ankara'da kız öğrenci yurdunda yanlışlıkla sıkılan biber gazı 9 öğrenciyi hastanelik etti

Olay, Ankara Çankaya’daki Kızılay Mahallesi Necatibey Caddesinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yurdun -1. katında bulunan bazı öğrenciler, nefes almakta zorlandıklarını söyledi. Yurtta çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yurda gelen sağlık ekipleri, nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleri nedeniyle 9 öğrenciyi hastaneye sevk etti.

Öğrencilerin binadan tahliye edilmesinin ardından AFAD ekipleri, maske ve özel kıyafetleriyle yurda girerek gaz ölçümü yaptı. Binada inceleme ve ölçüm yapan AFAD ekipleri, öğrencilerin biber gazından etkilendiğini belirledi. Biber gazının, yanlışlıkla sıkıldığı iddia edilirken, gazın dağılmasının ardından öğrenciler yeniden binaya alındı.

Gazdan etkilenerek tedavi altına alınan 9 öğrencinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

