HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da komşuların kavgasında silah çekildi: 1'i ağır, 3 yaralı

Ankara'da komşuların kavgasında silah çekildi: 1'i ağır, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 07:51 | Son Güncelleme

Ankara'da, komşular arasında çıkan silahlı kavgada Mustafa A.'nın pompalı tüfekle ateş ettiği 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan Mustafa A., yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da komşuların kavgasında silah çekildi: 1'i ağır, 3 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 279'uncu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa A. ile daha önceden husumetli olduğu komşuları S.K., R.B. ve ismi belirlenemeyen bir kişi arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedenin ardından evindeki pompalı tüfeği alan Mustafa A., S.K. isimli kadın ile R.B. ve ismi belirlenemeyen kişiye ateş etti. Sırtından vurulan R.B. ağır yaralanırken, diğer 2 kişi de isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Mustafa A. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, Mustafa A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

EVİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, saldırganın pompalı tüfekle toplam 12 el ateş edildiğini belirledi. Zanlının evinde yapılan incelemede ise uyuşturucu madde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Otomobille gelip dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralıOtomobille gelip dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı
Şoke eden Ali Kırca öldü iddiasıŞoke eden Ali Kırca öldü iddiası
En Çok Okunan Haberler
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi
Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Diğer Haberler
Estergon Kalesi'ndeki restoranda korkutan yangını
Estergon Kalesi'nde korkutan yangın
Kağıthane’de silahlı saldırı! Otomobille gelip dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobille gelip dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da terör operasyonu! ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü gözaltında
İstanbul'da terör operasyonu!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
O maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında doktor, öğretmen, hemşire ve polisler var
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
BAE destekli GGK’ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.