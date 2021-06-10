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  4. Ankara'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 2'si ağır 4 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 2'si ağır 4 yaralı

10.06.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Feci kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, Ankara-Samsun Yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Kayaş mevkiinde kontrolden çıkarak dereye uçtu.

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SIKIŞTIKLARI OTOMOBİLDEN ÇIKARILDILAR

Kazayı gören diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, sürücü ve kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişiyi sıkıştıkları otomobilden çıkardı. 112 Acil servis ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 4 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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