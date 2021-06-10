Ankara'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, Ankara-Samsun Yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Kayaş mevkiinde kontrolden çıkarak dereye uçtu.

SIKIŞTIKLARI OTOMOBİLDEN ÇIKARILDILAR

Kazayı gören diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, sürücü ve kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişiyi sıkıştıkları otomobilden çıkardı. 112 Acil servis ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 4 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

