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Ankara’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 03:36 | Son Güncelleme

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinden merkez istikametine ilerleyen H.Ş. yönetimindeki 06 AK 0840 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak kaldırım üzerinde durdu.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü H.Ş.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan 2’si çocuk 3 kişiyi de ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası

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