HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara'da köpek saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuğun hali tüyleri diken diken etti

Ankara'da köpek saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuğun hali tüyleri diken diken etti

18.11.2024 16:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Alperen Tekyürek'in hali görenlerin tüylerini diken diken etti. Ailesinin mandırasına gitmek isterken yolda uğradığı saldırı sonucu küçük Alperen hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da köpek saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuğun hali tüyleri diken diken etti

Korkunç olay Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşandı. Alperen Tekyürek, ailesine ait mandıraya giderken sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı.

MANDIRAYA GİDİYORDU, BİR ANDA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, dün akşam saatlerinde Gökçedere Mahallesi Hilderesi mevkisinde meydana geldi. Alperen Tekyürek, evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mandıraya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

hdaskj

KOLUNDAN VE SIRTINDAN YARALANDI

Kolundan ve sırtından yaralanan Alperen Tekyürek, yoldan geçen bir kişinin müdahalesi ile kurtarılarak, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13-YASINDAKI-ALPEREN-SOKAK-KOPEKLERININ_426563_125826

Buradaki ilk müdahalesi yapılan Tekyürek, Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Alperen Tekyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Öte yandan Alperen Tekyürek'in bundan 2 yıl önce de köpek saldırısına uğradığı iddia ediliyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
köpek saldırısı sokak köpeği
En Çok Okunan Haberler
8 milyon araca uygulanacak! İlk montajı yapıldı...

8 milyon araca uygulanacak! İlk montajı yapıldı...

İrfan Can imzayı atıyor! 3 yıllık anlaşma... Her an açıklanabilir

İrfan Can imzayı atıyor! 3 yıllık anlaşma... Her an açıklanabilir

İki teğmene daha ihraç tebligatı!

İki teğmene daha ihraç tebligatı!

Aynı anda istifa ettiler!

Aynı anda istifa ettiler!

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

'Yenidoğan çetesi' davası başladı! Gözler bebek katili elebaşı Fırat Sarı'da: Beyaz kıyafetle geldi

'Yenidoğan çetesi' davası başladı! Gözler bebek katili elebaşı Fırat Sarı'da: Beyaz kıyafetle geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.