Ankara'da köpek saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuğun hali tüyleri diken diken etti

Korkunç olay Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşandı. Alperen Tekyürek, ailesine ait mandıraya giderken sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı.

MANDIRAYA GİDİYORDU, BİR ANDA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, dün akşam saatlerinde Gökçedere Mahallesi Hilderesi mevkisinde meydana geldi. Alperen Tekyürek, evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mandıraya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

KOLUNDAN VE SIRTINDAN YARALANDI

Kolundan ve sırtından yaralanan Alperen Tekyürek, yoldan geçen bir kişinin müdahalesi ile kurtarılarak, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesi yapılan Tekyürek, Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Alperen Tekyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Öte yandan Alperen Tekyürek'in bundan 2 yıl önce de köpek saldırısına uğradığı iddia ediliyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır