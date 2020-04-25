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  4. Ankara'da korku dolu anlar! 2 çocuğunu silahla rehin aldı

Ankara'da korku dolu anlar! 2 çocuğunu silahla rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Ankara'da, cezaevinden yeni çıkan Fatih S., şiddet uyguladığı eşinin evi terk etmesi üzerine evde iki çocuğunu uzun namlulu silahla rehin aldı. Fatih S., polis ve eve getirilen eşi tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 853'üncü caddede Fatih ve Alev S. çiftinin oturduğu evde meydana geldi. Ceza İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıkan Fatih S., iddiaya göre önceki gün eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Fatih S.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi Alev S., 4 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğlunu da bırakarak, evi terk etti.

"EVDE KALAŞNİKOF VAR, YAKLAŞMAYIN"

Fatih S, ısrarlarına rağmen geri dönmeyen eşini arayıp, "Eve gelmezsen çocukları öldüreceğim" dedi. Alev S.'nin ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi adrese sevk edildi. Polis Özel Harekat ekipleri de gelerek, binanın çevresinde önlem aldı. Aralarında müzakereci polis memurunun da bulunduğu ekipler, uzun namlulu silahla çocuklarını rehin alan Fatih S.'yi ikna etmek için binaya girdi. Ancak Fatih S., "Evde kalaşnikof var, yaklaşmayın" diyerek polislerin uzaklaşmasını istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin çabasına rağmen ikna olmayan Fatih S., eşinin eve gelmesini istedi. Bunun üzerine Alev S., eve getirildi. Çelik yelek giydirilen Alev S., polisler eşliğinde binaya girdiği sırada Fatih S., kızını bıraktı. Fatih S., eşinin ikna etmesi üzerine oğlunu da bıraktı. Alev S., oğlunu kucağına alarak binadan çıktı. Alev S., büyük korku yaşayan çocuklarını, evin önünde sarılıp öperek sakinleştirmeye çalıştı. Fatih S., Polis Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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