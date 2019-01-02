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Ankara'da korku dolu anlar: Ölüyoruz yetiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 09:39 | Son Güncelleme

Ankara'daki Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 1318. Sokak'ta meydana gelen kaza kontrolden çıkan otomobil cami inşaatındaki boşluğa düştü. Sürücü ve annesinin yaralandığı kazada mahsur kalan vatandaşları hızla olay yerine gelen baba Erdoğan Balık kurtardı.

Karlı yolda yokuş aşağı inerken kaymaya başlayan otomobilin hakimiyetini kaybeden 21 yaşındaki sürücü, arabayı yol kenarındaki taşlara sürterek durdurmaya çalışsa da başaramadı. Yuvarlanarak cami inşaatı boşluğuna düşen anne-oğul, kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karda kayan otomobil inşaat boşluğuna düştü

Ankara'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, cami inşaatındaki boşluğa düştü. Kazada, sürücü ve annesi yaralandı.
Kaza, bu sabaha karşı Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 1318. Sokak'ta meydana geldi. Melih Can B. (21) yönetimindeki 06 FY 9891 plakalı otomobil, karlı yolda yokuş aşağı giderken kaymaya başladı.
Aracı durdurmaya çalışan sürücü, otomobili yol kenarındaki taşlara sürterek hızını azaltmaya çalıştı.
Kontrolden çıkan otomobil, yolun solundaki cami inşaatındaki boşluğa düştü. Kazada, sürücü Melih Can Balık ile annesi Ebru Balık yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan anne ve oğlu, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa alındı.
Yaralı anne ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Eşinin arayıp "Ölüyoruz yetiş" demesi üzerine hızla olay yerine gelen Erdoğan Balık, "Eşimle oğlumun evden çıktığı zaman sokakta bir şey yoktu. Üst sokağı dönememiş o yüzden bu yola girmişler. Sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve binanın boşluğuna düşmüşler. Oğlumun durumu iyi, eşimin de kaburgalarında ağrı vardı" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara kar yağışı Kaza

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