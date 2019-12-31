Ankara'da korku dolu anlar! Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesinde bulunan 294. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emine O. idaresindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle ön kısmından yanmaya başladı. Bu sırada, sürücü Emine O. ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, hızlıca araçtan indi.

Patlamaların da meydana geldiği otomobil, saniyeler içinde alev topuna döndü. Yanan aracın çevresindeki otomobillerde de hasar oluştu. Yanan otomobil, daha sonra alevlerin etkisiyle frenlerinin boşalmasından dolayı geriye giderek park halindeki otomobillere çarptı. Alevler, aracın çarptığı diğer otomobillere de sıçrayarak büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapatırken itfaiye erleri de yanan araçlara müdahale etti. İtfaiye erleri, yangına müdahale ettikten sonra soğutma çalışması da yaptı.

Yangında alevlere teslim olan 3 otomobilde ağır hasar meydana gelirken, 2 araçta da hafif hasar oluştu. Yanan otomobildeki 2 kişinin yara almadıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının, kısa süre önce tamir edilen kalorifer peteklerine bağlı bir arızadan meydana geldiği de iddia edildi. Öte yandan otomobillerin yandığı anlar ve yaşanan patlamalar, kameralara yansıdı. (İHA)

