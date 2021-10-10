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  4. Ankara'da korkunç anlar! Cadde ortasında tartıştığı sürücüyü bıçakladı

Ankara'da korkunç anlar! Cadde ortasında tartıştığı sürücüyü bıçakladı

10.10.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçaklayan dolmuş şoförü, olay yerinden kaçtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara'da korkunç anlar! Cadde ortasında tartıştığı sürücüyü bıçakladı

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Altındağ ilçesi Talatpaşa bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bir dolmuş şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dolmuş şoförü, bıçakla araçtan inerek otomobil sürücüsüne saldırdı.

VATANDAŞLAR ENGELLEDİ

Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu olay, daha fazla büyümeden sonlandı. Saldırıda, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, dolmuş şoförü ise aracına binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI, SALDIRGAN KAÇTI

Saldırıda yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan dolmuş şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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