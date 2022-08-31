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Ankara'da korkunç cinayet! 22 kişi bir kişiyi darp edip, bıçaklayarak öldürdü

31.08.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları tarafından darp edilip bıçaklanan 22 yaşındaki Hüseyin Çevik, bırakıldığı hastane önünde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 22 kişiden 4'ü, tutuklanırken Hüseyin Çevik'in cenazesi Beypazarı ilçesindeki şehir mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ankara'da korkunç cinayet! 22 kişi bir kişiyi darp edip, bıçaklayarak öldürdü

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde Cimşit Mezarlığı yakınında meydana geldi. Hüseyin Çevik, dün akşam Sincan Ankara Caddesi'ndeki evinde telefonla konuştuktan sonra dışarı çıktı. Çevik, sabaha karşı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi önüne kimliği belirsiz kişilerce ağır yaralı bırakıldı. Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

22 KİŞİ BİR KİŞİYİ DARP EDİP BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Polisin yaptığı araştırmada Çevik'in, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilip, bıçaklandığı belirlendi. Şüphelilerin, Çevik'i telefonla arayıp, konuşma bahanesiyle dışarı çıkardığı ve mezarlık yakınındaki alanda çıkan tartışmada darbedip, bıçakladıktan sonra hastane önüne bıraktığı saptandı. Gözaltına alınan 22 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hüseyin Çevik'in cenazesi ise Beypazarı ilçesindeki şehir mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

(DHA)

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Ankara
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