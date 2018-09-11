Ankara'da korkunç cinayet! Ağzı bantlı, elleri ve ayakları kelepçeyle bağlı...

Olay, saat 10.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Kayalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Fazlı I., 841. Sokak’ta ikamet eden kiracısı Arif Gözde’nin (33) bu ayki kirasını ödememesi üzerine kiracısını telefonla aradı. Gözde’ye bir türlü ulaşamayan ev sahibi, kiracısının evine gitti.
KORKUNÇ MANZARA
Kapının açık olduğunu gören Fazlı I., içeriye girdiğinde korkunç tabloyla karşılaştı. Kiracısının ağzı bantlı, elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı cesedini gören ev sahibi, durumu polise bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ise ceset üzerinde ve çevrede delilleri topladı. Arif Gözde’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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