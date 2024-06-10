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  4. Ankara'da korkunç cinayet! Boşanma aşamasındaki kadın evinde sırtından bıçaklanmış bulundu

Ankara'da korkunç cinayet! Boşanma aşamasındaki kadın evinde sırtından bıçaklanmış bulundu

10.06.2024 20:41
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Ankara'nın Sincan ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. 30 yaşındaki Lale Polat, evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polat'ın, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Ankara'da korkunç cinayet! Boşanma aşamasındaki kadın evinde sırtından bıçaklanmış bulundu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Lale Polat'tan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine eve polis ekipleri sevk edildi.

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POLİS KANLAR İÇİNDE BULDU

Polis eve girdiğinde Polat'ı kanlar içinde yerde buldu. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lale Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Lale Polat'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Lale Polat'ın, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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