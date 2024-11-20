Ankara'da korkunç cinayet! 'Yol verme' tartışmasında darbedilerek öldürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada H.K., motosikletteki Ç.K. (20) ile B.N. (25) tarafından saldırıya uğradı. H.K.’yı darbeden Ç.K. ile B.N. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Darp sonucu ağır yaralanan H.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan H.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, yaptığı çalışma sonucu 2 şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır