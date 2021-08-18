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  4. Ankara'da korkunç gece! Silah sesleri sokakta yankılandı

Ankara'da korkunç gece! Silah sesleri sokakta yankılandı

18.08.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan olay korkunç bir sonu beraberinde getirdi. Üç kişi, baba ve oğula saldırdı. Yaşanan silahlı saldırı sonucu başından yaralanan baba, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kolundan silahla vurulan oğlu ise tedavi altına alındı.

Ankara'da korkunç gece! Silah sesleri sokakta yankılandı

Olay Ankara’nın Keçiören ilçesi Şehit Mehmet Altanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde V.U ile babası M.U., 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası 3 kişi olay yerinden kaçtı.

ÇEVRE SAKİNLERİ EKİPLERE HABER VERDİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlu Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen başından yaralanan baba hayatını kaybederken, kolundan yaralanan oğlu ise tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada kolundan yaralanan V.U., kendilerine ateş eden kişilerin M.Ö.B, A.K ve T.A olduğunu belirtirken, şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

İHA

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Ankara
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