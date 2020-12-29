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  4. Ankara'da korkunç kaza! 5 aylık nişanlı çifti ölüm ayırdı

Ankara'da korkunç kaza! 5 aylık nişanlı çifti ölüm ayırdı

29.12.2020 11:25 | Son Güncelleme:
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Ankara'da korkunç kaza! 5 aylık nişanlı çifti ölüm ayırdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada sürücü 22 yaşındaki Hasan Doğan yaralanırken, nişanlısı 20 yaşındaki Gizem Yılmaz (20) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ağılcık Mahallesi, Şehit Fatih Mehmet Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. Ağılcık Mahallesi Muhtarı İsmail Doğan'ın oğlu Hasan Doğan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Elektrik direğine çarparak duran otomobilde sürücü Doğan ile yanındaki nişanlısı Gizem Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GECE YARISI ACI HABER GELDİ

Ancak tedavi altına alınan yaralı çiftten Gizem Yılmaz, gece yarısı hayatını kaybetti. Hasan Doğan'ın tedavisi ise sürüyor.

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5 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR

Yaklaşık 5 ay önce nişanlanan çiftin yaz döneminde evlenmeyi planladıkları öğrenildi.

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(DHA)

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