HABER

Ankara'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 05:41 | Son Güncelleme

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var!

Alınan bilgiye göre, Beypazarı'ndan Nallıhan'a giden Furkan Minaz idaresinde 06 NAV 66 plakalı midibüs, Çayırhan Mahallesi yakınında arızalandığı için sağ şeritte duran, Mustafa Savuran’ın kullandığı iş makinesi yüklü 06 DR 3685 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Minaz (20), Muhammet Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kaplan'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal ve Ömer Öz kardeşler ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

PARTNERAşıklarda dikkat çeken detayAşıklarda dikkat çeken detay
Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Görenler hemen polisi aradıAnkara'da şaşkına çeviren görüntü! Görenler hemen polisi aradı
Uludağ'da ölüm kalım savaşı! Bu şekilde hayatta kalmışlarUludağ'da ölüm kalım savaşı! Bu şekilde hayatta kalmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Hadise varını yoğunu satıyor!

Hadise varını yoğunu satıyor!

Az kalsın mahalleyi havaya uçuracaktı!

Az kalsın mahalleyi havaya uçuracaktı!

Kuzey Irak'taki saldırıyla ilgili flaş açıklama!

Kuzey Irak'taki saldırıyla ilgili flaş açıklama!

Trump geri adım atmıyor

Trump geri adım atmıyor

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Antalya'yı fırtına vurdu! Havalimanında yolcu otobüsü devrildi

Antalya'yı fırtına vurdu! Havalimanında yolcu otobüsü devrildi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ard arda gerçekleşti! İzmir ve Manisa'da korkutan deprem!

Ard arda gerçekleşti! İzmir ve Manisa'da korkutan deprem!

Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Görenler hemen polisi aradı

Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Görenler hemen polisi aradı

Uludağ'da ölüm kalım savaşı! Kayıp dağcılar bu şekilde hayatta kalmayı başardı

Uludağ'da ölüm kalım savaşı! Bu şekilde hayatta kalmışlar

Günlerdir her yerde aranıyordu! Öyle bir yerde bulundu ki, tek kelimeyle vahşet!

Öyle bir yerde bulundu ki, tek kelimeyle vahşet!

Pompalı tüfek, silah ve bıçaklar havada uçuştu! Ölü ve yaralılar!

Pompalı tüfek, silah ve bıçaklar havada uçuştu!

Tek amacı ısınmaktı! Bir anda alevlerin arasında kaldı!

Her şey bir anda oldu! Ölümün böylesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.